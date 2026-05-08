アメリカのトランプ大統領は7日、EU（ヨーロッパ連合）がアメリカ製品への関税を7月4日までに撤廃しなければ、EUからの輸入品への関税を大幅に引き上げると警告しました。トランプ大統領は7日、自身のSNSで、EUのフォンデアライエン委員長と電話会談したことを明らかにしました。その中で、「イランが決して核兵器を保有してはならないという点で完全に一致した」と説明しました。一方で、トランプ大統領は、EU側がアメリカ製品へ