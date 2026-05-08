アメリカのトランプ政権が一時、休止したホルムズ海峡での船舶通過の支援について、今週中にも再開することを検討していると報道されました。アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル」は7日、トランプ政権が一時、休止したホルムズ海峡での船舶通過の支援について、再開を検討していると伝えました。国防総省の当局者が早ければ今週中にも再開できるとの見通しを示しているとしています。アメリカ軍は4日から、ホルムズ海峡