俳優の溝端淳平が、きょう8日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（後7：56〜後8：54）にVTR出演し、せいや（霜降り明星）とともに『芸能界！真の回転寿司王決定戦』に挑む。【番組カット】スタジオに回転寿司!?勝負を見守る与田祐希ら週4回以上という驚異のペースでさまざまな回転寿司店に通う“回転寿司の求道者”溝端に挑戦状を叩きつけたのは、せいや。マグロの養殖も行う水産学科の名門・近畿大学に通い、回転寿司店の原