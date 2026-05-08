有村架純（33）と石田ひかり（53）が、映画「さとこはいつも」（9月18日公開）で初共演することが7日、分かった。年齢も、育った環境も異なる3人の「さとこ」が自由で、みっともなくて、いとおしい日々を自分の物語として書き始める作品で、有村は不倫も仕事もスランプ気味で迷走中の35歳、石田は子育てが一段落し久々の自分時間で夢に目覚めた55歳の「さとこ」を演じ、映像作品初出演の姫野花春（16）とトリプル主演する。「さと