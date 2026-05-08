細川も状態を上げてきている（C）産経新聞社ギリギリ踏みとどまったというべきか。中日は4月28日〜5月6日までの大型連休中3カードを4勝4敗で終了（1試合は雨天中止）。借金「10」は変わらぬままだった。期間中は強さを感じる試合、脆さを感じる試合、それぞれあったが、強いて言うなら6日の阪神戦をモノにしていれば……とは思う。郄橋宏斗も頑張ったが、それ以上に相手先発の郄橋遥人が凄まじい投球をしていた