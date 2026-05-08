井上とハイレベルな攻防を繰り広げた中谷(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext「イノウエには改めて敬意を表したい」――正直に認めた怪物の凄み12ラウンドをフルに戦い抜いた。それでも眼前に立ちはだかった“モンスター”という壁は高く、打倒することは叶わなかった。去る5月2日、中谷潤人（M.T）は、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者である井上尚弥（大橋）に判定（0-3）で敗れた。戦前から「モンスター有利