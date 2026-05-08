８日からの中日３連戦はキャベッジが相性の良さを見せるかだ。今季、キャベッジの中日戦は月・日打―安点３・３１４―１０４・１５―２１２４―２０２１４―２０２２５―３０５試合で一発なしの１打点は物足りないが、全試合で安打、４試合連続複数安打中で、２２打数１０安打の・４５５の高打率だ。昨年は、２３試合に８２打数３０安打の打率・３６６。昨年の中日戦で１０打席以上入