◇欧州カンファレンスリーグ準決勝第2戦クリスタルパレス2―1シャフタール・ドネツク（2026年5月7日ロンドン）サッカーの欧州カンファレンスリーグ（ECL）は準決勝第2戦が7日に行われ、クリスタルパレス（イングランド）の日本代表MF鎌田大地（29）は本拠でのシャフタール・ドネツク（ウクライナ）戦に先発出場。先制点に絡むなど2―1の勝利に貢献。2戦合計5―2で決勝進出を決め、クラブ史上初の欧州タイトルに王手をかけ