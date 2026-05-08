新潟県柏崎市長が東京電力に対し、改めて“安全第一”を求めました。 柏崎刈羽原発6号機は4月16日、約14年ぶりに営業運転を再開しました。福島事故のあと、東京電力が原発の営業運転を再開するのは初めてです。 これを受け、柏崎市の桜井雅浩市長は5月7日の会見で… 【柏崎市桜井雅浩 市長】 「安全第一に、安定的な運転を継続していただきたい」 「エネルギー価格が高騰する中、出力135万kWの6号機の安定的な運転は