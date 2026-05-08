ニューヨーク証券取引所（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比313.62ドル安の4万9596.97ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の動向を見極めたいと様子見姿勢が強まり、売り注文が優勢だった。朝方は買いが先行したが、中東情勢に関する目立った手がかりに乏しく、6日までの上昇で割高感の出た銘柄を中心に売られた。半導体の供