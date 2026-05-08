アメリカ軍によるイランへの「海上封鎖」について、アメリカの情報機関が、「イランは少なくとも3カ月から4カ月は持ちこたえられる」と分析していることがわかりました。ワシントン・ポストは7日、イランの港湾に出入りする船舶を対象としたアメリカ軍による「海上封鎖」について、CIA（中央情報局）が、イランは少なくとも3カ月から4カ月は「深刻な経済危機に陥らずに持ちこたえられる」との分析をまとめたと報じました。複数の関