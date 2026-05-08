巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２９）が７日、中日キラーとして復活を期した。８日からの敵地３連戦では柳、大野らエースとの対戦が見込まれる。この日名古屋入りした助っ人は「厳しい戦いには当然なるとは思うんですけど、誰がマウンドに上がろうとも、その日その日で全力を尽くすのが自分たちの役割だと思っています。今回の中日との３連戦もそういう気持ちで臨みたい」と力強く語った。今季はここまで打率２割７分８厘、