NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4710.90（+16.60+0.35%） 金６月限は続伸。時間外取引では、戦争終結に向けたイランの回答が待たれるなか、ドル安を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、序盤の買い一巡後はドル安一服を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS