NY株式7日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均49596.97（-313.62-0.63%） S＆P5007337.11（-28.01-0.38%） ナスダック25806.20（-32.74-0.13%） CME日経平均先物62390（大証終比：-740-1.19%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。このところの上げが一服した。米国とイランが戦闘終結に向けた合意に近づいているとの期待を背景に米株式市場は最高値更新が続いている。しかし、