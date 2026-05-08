米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 3.903（+0.038） 米10年債4.379（+0.030） 米30年債4.958（+0.022） 期待インフレ率2.462（+0.032） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。ＮＹ時間に入って原油相場が上昇に転じており、利回りも上昇。イラン政府がホルムズ海峡を通過する船舶に新たな規則を導入と伝わったことも雰囲気を悪化させた。イランは