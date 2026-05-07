韓国発グローバルスキンケアブランド「アヌア（Anua）」が、ダーマライン「ビタミンシリーズ」からスキンケアミスト「ビタC グルタチオンカプセルミスト」（30mL 2300円、100mL 2950円）を発売した。現在Qoo10公式ショップで先行販売している。【画像をもっと見る】ビタC グルタチオンカプセルミストは、紫外線や乾燥によるくすみといった悩みに向けた、透明感ある肌印象へ導くスキンケアミスト。フォーミュラには、ビタミンC