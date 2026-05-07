ユナイテッドアローズの子会社 ブーツ ブラック ジャパン（BOOT BLACK JAPAN）の新たな代表取締役社長に、5月1日付で板谷迅氏が就任した。前任の長谷川裕也氏は取締役として同社に引き続き在籍する。【画像をもっと見る】ブーツブラックジャパンは、「靴磨きのブランド価値向上」をコンセプトに掲げ、靴磨きや靴修理店の運営、靴磨き用品の製造・販売をメインに中古靴の補修や再販まで幅広く手掛ける企業。東京・南青山を拠点