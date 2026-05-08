■ＤＭＧ森精機 3,589円(+589円、+19.6％) 東証プライムの上昇率4位。ＤＭＧ森精機 [東証Ｐ]が6日続急騰。同社は前営業日となる1日の取引終了後、26年12月期第1四半期（1-3月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想を従来の見通しから300億円増額して5650億円（前期比9.7％増）、最終利益予想を45億円増額して150億円（同37.6％減）に引き上げた。業況を評価した買いが優勢となった。グ