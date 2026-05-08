札幌市手稲区の住宅で６歳の息子を殺害したとして母親が逮捕された事件で、息子の死因は首を圧迫されたことによる窒息死であることがわかりました。札幌市手稲区の上井雪峰容疑者は、５月４日午前６時半ごろから午後８時ごろまでの間、自宅で息子の雄翔さん６歳を殺害した疑いが持たれています。雄翔さんの死因は首を圧迫されたことによる窒息死でした。警察によりますと、上井容疑者は雄翔さんが死亡してから数時間以内に「子ども