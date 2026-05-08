士別市で高齢男性が川に浮いた状態で発見され、その場で死亡が確認されました。リュックの中には山菜が入っていて、警察は、男性が山菜採り中に川に転落した可能性があるとみて捜査しています。士別市朝日町岩尾内の川で死亡しているのが見つかったのは、士別市に住む畠山信義さん８８歳です。きのう、午後５時ごろ、近くを通りかかった人から「つり人っぽい人が川に浮いている」と警察に通報がありました。警察や消防などによって