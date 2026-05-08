ラグビーリーグワンで首位に立つ神戸は10日のリーグ最終節で3位の東京ベイと対戦（えどりく）する。既にプレーオフ（PO）進出を決め、悲願の初優勝を狙う今季。FB上ノ坊駿介（22＝天理大）が異彩を放っている。最終学年の大学生の出場を認めるアーリーエントリーで2月7日の第7節静岡戦から11試合連続で先発し、計10トライ。新人賞の有力候補に挙がる黄金ルーキーが本紙の単独インタビューに応じた。（取材・構成西海康平）