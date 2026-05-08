高校野球で導入が検討されている7回制について、6月6日の意見交換会に出席する仙台育英（宮城）の須江航監督（43）が7日、本紙の独占取材に応じ、野球をする小、中、高校生らに独自アンケートを実施していることを明かした。既に500チーム超に調査を依頼し、7日現在で約300チームから回答があった。現役監督らが参加する7回制導入を議論する意見交換会は30日、6月6日の2度、開催される。須江監督は2度目に出席予定。大切な議論