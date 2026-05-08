西武は、7月31日から8月26日まで着用する夏季限定ユニホームを発表した。テーマは「所沢の空」で、夏の青空と夕日などが織りなす空を3色のグラデーションでイメージした。期間中は同市役所の職員や地元商店街約100店舗の従業員も着用してイベントを盛り上げる。発表会に登壇した西川は「色がさわやかで、夏らしく格好いいと思います。早くユニホームを着て試合をしたい」と心待ちにした。