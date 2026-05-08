DeNAの2年目右腕・篠木が、9日の阪神戦（甲子園）で2勝目を目指して先発する。4月30日の中日戦で初勝利を挙げた右腕にとって、プロ初登板となる甲子園は特別な場所。「投げられるのは楽しみではありますね。とにかく勝ちたい」と力を込めた。木更津総合では1年夏に甲子園で登板経験がある。下関国際（山口）戦に2番手で登板し、2回2失点だった。2年の夏は千葉大会準決勝で習志野に敗れ、3年の夏は新型コロナウイルスの影響で甲