楽天の前田健が出場選手登録を抹消された。6日の日本ハム戦で5回3安打1失点で降板し、日本球界復帰後初勝利はお預けとなったが「投げている感じは良かった」と語っていた。7日の本拠での先発投手練習には参加せず、久保投手コーチは「1年間離脱せずに、しっかりとスケジューリングしていかないといけない」と説明。最短で17日のソフトバンク戦（楽天モバイル）から再登録が可能となる。8日の西武戦は、ウレーニャが来日後初め