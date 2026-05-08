3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC」は7日、出走馬が確定した。チャーチルダウンズC3着から参戦するバルセシートは同じ松下厩舎で19年阪神JFを制し、翌年NHKマイルC2着レシステンシアの半弟。姉と同じく金浜裕之厩務員（61）が担当スタッフを務め、昨秋のデビューから経験を積んで力をつけた。6年前に姉が涙をのんだ舞台でG1獲りを期す。枠順は8日に決定する。馬への愛、競馬への情熱にあふれている。バルセシートを担当す