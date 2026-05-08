直近鬼門の5月も“ブンブン”吹き飛ばす。ヤクルトは5月も好調を維持し、首位・阪神とゲーム差なしの2位につける。最下位に沈んだ昨季は5月に5勝しかできなかったが、すでに4勝。池山監督は「何年かこの5月で順位が決まっている。この5月をどう乗り切るかがテーマになっている」と強調した。自身は現役時代に通算で、5月は月別でいずれも6月に次いで2番目に多い52本塁打、152打点を記録。調子を上げていく大切な時期でもあった