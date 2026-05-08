巨人の3年目左腕・森田が10日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初登板初先発する。川崎市のジャイアンツ球場で調整を終えると「いつ呼ばれてもいい準備はしてきた」と意気込みを語った。昨季のチーム完投数はリーグ5位の2で、今季もここまで0だ。ただ、2軍ではすでに3完封を含むチーム4完投を記録している。その一人の森田は「完投することは求められるものでもあるので、2軍でできたことを1軍でもやれるように」とチームの