関西馬で唯一の木曜追いだった逃げ馬ユウファラオは開門直後の坂路に現れ、4F52秒5〜1F12秒2を馬なりでマーク。スピード感のある走りで駆け上がった。清水助手は「時計は出ていたし、余裕もあって、動きから具合の良さを感じる」と充実ぶりを伝えた。雨の中、やや重で行われた前哨戦のチャーチルダウンズCは最低14番人気ながら五分のスタートからハナを奪うと、粘りに粘って2着。G1舞台につなげた。「展開や馬場がうまくかみ合