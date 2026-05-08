チャーチルダウンズC9着のリゾートアイランドはWコースで3頭併せ。直線は内に入り、力感十分に中マッドゲイル（3歳1勝クラス）、外ルージュリリック（同）と併入した。タイムは馬なりで5F67秒9〜1F11秒5。新コンビの佐々木は「先週と比べて状態は一段階上がったと思います。折り合いが難しい馬で、状態が上がった分、コントロール外にはみ出そうになるところも見せるけど現状は許容範囲。レースも我慢して走ってくれれば」と話