大西洋でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船がカナリア諸島に近づく中、アメリカとイギリスが自国民を帰国させるため、特別便を手配する準備を進めていることが分かりました。クルーズ船は日本時間の10日にもカナリア諸島に到着する見通しです。こうした中、スペイン政府の担当者は7日の会見で、アメリカとイギリスが自国民を帰国させるため、カナリア諸島に特別便を手配する準備を進めていると明らかにしました。