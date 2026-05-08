米ポッドキャスト番組で言及ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは2日、東京ドームで王者・井上尚弥（大橋）と元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が激突し、井上が判定勝ちした。世界中から次戦への注目が集まる中、米メディアは井上の異常な試合ペースに言及。現WBO世界スーパーライト級王者のシャクール・スティーブンソンらが話題にしている。元プロボクサーのセドリック・アグニュー氏がホスト