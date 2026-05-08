巨人の森田駿哉投手（２９）が７日、今季初の１軍で“一発回答”する決意を示した。１０日の中日戦（バンテリンＤ）で今季初登板、初先発する予定。「臨機応変に対応して、やってきたことをしっかりやれたら」と拳を握った。今季は開幕２軍スタート。ファームで６試合（４先発）に登板し３勝１敗、防御率１・１７と好投を続けていた。４月２５日のファーム・リーグ中日戦で９回完封勝利を挙げ、２日の同・広島戦でも６回０封と