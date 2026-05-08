◆米大リーグヤンキース９―２レンジャーズ（７日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が、本拠のレンジャーズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し５打数１安打１打点。今季２９打点目を挙げアランダ（レイズ）に並んで、この時点でア・リーグ打点部門でトップタイに立った。６日の試合でメジャーの本塁打ダービー単独トップの１５号を放ち通算３８３号は歴代７０位タイ