JRAは7日、NHKマイルC出走馬の調教後馬体重を発表した。昨年の朝日杯FS覇者カヴァレリッツォは4キロ増。皐月賞の疲れは心配なさそう。ダイヤモンドノットは10キロ増。東京への輸送を考えればベストな数字と言える。14キロ以上の大きな増減がある馬はいない。全馬いいコンディションで本番に臨めそうだ。