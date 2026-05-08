【競馬人生劇場・平松さとし】今週末、東京競馬場ではNHKマイルCが行われる。16年、これを制したのがメジャーエンブレムだ。管理したのは田村康仁調教師。前年、同馬で阪神JFを勝利し、開業18年目にして悲願のG1初制覇を果たしていた。メジャーエンブレムの全兄2頭も手がけていた田村師は、初めて同馬を見た時、次のような印象を持ったという。「全兄2頭はかなりヤンチャだったのに、この馬はおとなしい……」それでも兄た