◇ナ・リーグカブス−レッズ（2026年5月7日シカゴ）カブス・今永昇太投手（32）が7日（日本時間8日）、本拠地でのレッズ戦に先発し6回1失点毎回の10奪三振で役目を終えた。快投を披露し、今季4勝目（2敗）の権利を手にしている。チームも4回までに8得点と大量得点で援護。現在ナ・リーグ中地区で首位を快走しているが、左腕の快投がチーム9連勝と本拠地15連勝の可能性を大きくした。