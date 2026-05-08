春の最強古馬牝馬決定戦「第21回ヴィクトリアマイル」の1週前追いが7日、東西トレセンで行われ、昨年の2冠牝馬エンブロイダリー（4＝森一）が美浦Wコースで圧巻の動きを見せた。2馬身前を行くダノンクラウディア（3歳未勝利）を直線入り口で内から一瞬で抜き去り、力強いストライドで4馬身先着。強めに追われて5F65秒9〜1F11秒1をマークした。森一師は「前走（阪神牝馬S1着）が逃げる形だったので、馬の後ろで折り合いとしまい