俳優の相武紗季（４０）が７日、「第１８回ベストマザー賞」の俳優部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席。「素晴らしい賞をいただき、心から光栄に思っています」と喜びを語った。８歳の長男と５歳の長女を育てる２児の母。受賞の一報には「私のどこがベストマザーで、胸を張ってこの場に立てるのかと不安でいっぱいで」と率直な気持ちを吐露。さらに、長男に報告した際に「『たくさん怒るママでもベストマザーってもらえ