ボンドガール（5＝手塚久）は2走前の小倉牝馬S（2着）以来のコンビとなる丹内が手綱を取り、Wコースで3コーナーから単走追い。ゴール前は強めに追われてシャープな伸びを見せた。時計は4F49秒4〜1F11秒5。手塚久師は「丹内は“チップだと（ハミを）かむ”と言っていたけど、あんなものでしょう。動きは変わりないし、中身的には全然問題ない仕上がりです」と話した。