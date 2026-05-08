▼アイサンサン坂路4F52秒2〜1F12秒0（橋田師）前走時と変わらず調整できています。躍動感があっていい動きでしたね。前走後、放牧から少しふっくらして帰ってきました。輸送があるのでいいと思います。▼カナテープWコース5F66秒4〜1F11秒3（堀師）単走で手応えがある分だけ伸ばしましたが、スムーズに速いラップを刻めました。前走時よりは動けていて、良化している印象を受けました。▼カムニャックCWコース6F80秒6