ダイヤモンドS2着ファイアンクランツ（牡4＝堀）はレーンとの新コンビで目黒記念（31日、東京）へ。サンデーサラブレッドクラブが発表。ブリリアントS1着タイトニット（牡6＝今野）は平安S（23日、京都）を検討。社台サラブレッドクラブが発表。