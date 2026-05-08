巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が７日、強竜打線を封じると誓った。今季２勝目を懸け、８日の中日戦（バンテリンＤ）に先発する右腕。６回無安打投球だった前回４月３０日の広島戦（東京Ｄ）を踏まえ「プロを相手に安打を許さないのは簡単なことではない。いいところをしっかり繰り越して、よくなかったところをなくせるように」と意気込んだ。同チームとの対戦は、５回２失点だった３月３１日（バンテリンＤ）の