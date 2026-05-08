阪神・高寺が「出塁」を最優先事項に、躍動を期した。3日巨人戦から4試合続けて「1番」で先発し、6日中日戦では1号決勝2ランを放った若虎は8日以降も“定位置”で出場予定。骨折離脱した近本の不在を感じさせない活躍ぶりながら、安打への欲は捨て「しっかり出塁というのは継続していきたい」と力強く語った。目下、出塁率.418と好調。どんどん塁に出て、ダイヤモンドを駆け回る。