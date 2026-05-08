森下の打撃好調の裏に、“隙間時間”の活用術があった。ある試合の阪神守備中。記者は右翼・森下の動きを見ていた。投手が投げ終わり、次にプレーがかかるまでの間。背番号1は、腰を回旋させたり、グラブを外して左手で右脚を引っ張ったり。体を曲げて側筋を伸ばしたり。投球間で常にストレッチをしていた。森下本人はこれこそ、ケガのリスクを減らし、パフォーマンスを向上させる行為だと話す。「自分はピッチャーが投げるま