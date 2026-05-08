今季の阪神は全試合で得点を挙げている。4月25日にソフトバンクが0―5でロッテに敗れ、12球団で唯一となった。開幕から33試合連続得点は、球団では外野にラッキーゾーンがあった1986年の68試合以来40年ぶりで、どこまで伸ばせるか。本拠地球場が広いため本塁打が出にくく、得点の期待値も低くなる中で健闘しているといえる。阪神は昨季もシーズンを通じての無得点試合が7度で12球団最少だった（次点はソフトバンクと日本ハムの