先発が予想される9日DeNA戦でも、阪神・大竹に「勝利の使者」としての期待が膨らむ。今季は2勝を挙げているだけでなく、登板した全4試合でチームが勝利している。自身の状態も上向きで「オフにやったトレーニングがなじんできている感覚がある。連動性というか、鍛えたものがどんどん歯車がかみ合っているような」と手応えをにじませた。今季初対戦の相手ながら、昨年9月11日（甲子園）に完封しているだけに、悪いイメージはな