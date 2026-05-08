ゴルフクラブの中でも5番ユーティリティは、フェアウェイウッドとアイアンの中間的な存在として多くのゴルファーに愛用されています。理由はやや長めの飛距離を出しつつも、コントロールしやすいという特徴にあります。 本記事では、5番ユーティリティの飛距離から原因、飛距離アップのための練習方法について紹介していきます。一歩一歩の成果が、大きなスコアアップを生むきっかけになるかもしれません