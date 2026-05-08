ハンドボール男子代表が７日、都内で合宿を公開した。日本人の母とドイツ人の父を持つ松浦アルバ（１８）が初参加し、「成長を続けて日本代表になれたら」と代表入りに意欲を示した。神奈川・茅ケ崎市生まれ。現在はドイツ在住で、アンダーカテゴリーのリーグでプレーしている。２４年パリ五輪で銀メダルを獲得したドイツ代表入りを狙う選択肢もあるが、今は日の丸を背負いたい気持ちが強く、今回の合宿もクラブを通して父と自