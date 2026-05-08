Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２４）が、ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜、前８・００）で謎めいた青年“シマケン”こと島田健次郎を演じ、話題を呼んでいる。俳優として念願の朝ドラ初出演で、目標の「国民的グループ」へも前進。「皆さんに『今年１年は佐野晶哉の年やった』と言ってもらえるようにしたい」と並々ならぬ決意をもって国民的ドラマで熱演を見せる。大役を担う覚悟をのぞかせた。初の朝ドラ出演に緊